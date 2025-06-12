Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı iki kütüphane, YKS öncesinde Çayırovalı gençlere 7/24 esasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Sınava hazırlanan öğrenciler ise kütüphanelerin 7 gün 24 saat açık olmasından dolayı oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana sadece Çayırovalı öğrencilerin değil bölgedeki kitapseverlerin ve sınava hazırlanan gençlerin de uğrak noktası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, yaklaşan YKS öncesinde gençlere 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sınava hazırlanan öğrenciler, kütüphanelerin ferah, güzel ve sessiz ortamları ile geniş kaynak imkanıyla rahat bir şekilde son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar.

YKS’ye kısa bir süre kala hazırlıklarına Çayırova Belediyesi’nin kitap kahvelerinde devam eden gençler, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.