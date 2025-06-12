Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Destek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 140 öğrenci, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için Destek Eğitim Merkezleri, lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için ise Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ile hizmet vermeye devam ediyor.

Ermenek, Memurevleri ve Zeytinköy Destek Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan öğrenciler, temel derslerde verilen takviye kursları, düzenli deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle LGS sınavına kapsamlı şekilde hazırlandı. Yıl boyunca yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, akademik başarının yanı sıra sınav kaygısıyla baş etme konusunda da uzman eğitimcilerden destek aldı.

Geçtiğimiz yıl Destek Eğitim Merkezleri’nde sınava hazırlanan 105 öğrenciden 28’i, LGS’de yüzde 25’lik başarı dilimine girmeyi başardı. 2023 LGS sonuçlarına göre ise 5’i fen liseleri olmak üzere toplam 11 öğrenci nitelikli okullara yerleşti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi ve “Sizler, bizim geleceğimizin teminatısınız. Uzun süredir emek verdiğiniz bu zorlu yolculuğun sonunda hayallerinize ulaşmanızı diliyorum. Hepinize gönülden başarılar.”