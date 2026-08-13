Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeni Han Akşamları' programı, ünlü sanatçı Can Gox'un konseriyle başladı. Yeni Han'da sahne alan Gox, sevilen şarkılarıyla Manisalılara müzik dolu bir gece yaşattı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Han Akşamları' kapsamında Yeni Han'da konser veren Can Gox, sahne öncesinde yaptığı açıklamada Manisalılara seslendi.

Gox, 'Merhabalar, Yeni Han'dayız. Manisa, Şehzadeler şehri zaten. Çok keyifli bir gece olacağı şimdiden belli. Çarşamba günlerinde Yeni Han'da güzel geceler yaşanacak. Biz de açılışını yapıyoruz. İlk konser bizde. Herkese selamlar, sevgiler' dedi.

Açıklamalarının ardından sahneye çıkan Can Gox, repertuvarındaki sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Yeni Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde müzikseverler, Gox'un şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Yoğun katılımın olduğu gece, keyifli anlara sahne oldu.