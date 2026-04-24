Kuyumcu ve döviz bürolarını sahte altınla dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sahte altın üreterek kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar nakit para ve çek ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin, sahte altın üzerinden haksız kazanç elde ederek piyasada dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor.

