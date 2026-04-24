Kuyumcu ve döviz bürolarını sahte altınla dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sahte altın üreterek kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar nakit para ve çek ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin, sahte altın üzerinden haksız kazanç elde ederek piyasada dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları değerlendiriliyor.

Okul olaylarını araştıracak TBMM kararı Resmi Gazete'de
Okul olaylarını araştıracak TBMM kararı Resmi Gazete'de
Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/2047587081770225981

