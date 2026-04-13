Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin katılımıyla düzenlenen Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı'nda, kadınların kent yaşamındaki rolünü güçlendirmeye yönelik uygulamalarını paylaştı.

DENİZLİ (İGFA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğiyle yürütülen 'Kadın Dostu Kentler' projesi kapsamında düzenlenen Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

Paydaşlarla sürdürülebilir diyalog mekanizmalarını işleterek kadın dostu hizmetlerini artırmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen temsilcilerle bir araya gelerek eşitlik vizyonunu paylaştı.



7 BÖLGE, 23 BELEDİYE: ORTAK HEDEF TAM EŞİTLİK



Türkiye'nin 7 bölgesinden 23 belediye temsilcisinin katılım sağladığı çalıştayda; kadınların kentsel hizmetlere erişimi, karar alma mekanizmalarında etkin temsili ve hayatın her alanında eşit haklara sahip olması konuları masaya yatırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, program süresince yerel düzeyde iş birliği ve koordinasyonun, toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekti.



DENİZLİ'NİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLHAM OLDU



Çalıştayda gerçekleştirilen oturumlarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sahada yürüttüğü çalışmalar ve kadın odaklı projeler 'İyi uygulama örnekleri' başlığı altında diğer belediyelerle paylaşıldı.

Kapsayıcı ve eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışını kurumsallaştırma yolunda atılan adımlar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Program sonunda, daha güçlü ve demokratik bir toplum yapısı için yerel yönetimlerin eşitlik paydasında buluşmasının önemi vurgulandı.