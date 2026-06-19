Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri ve babalarının Sakarya Macera Park'ta gerçekleştirdiği 'Baba-Çocuk Kampı' etkinliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' sayfasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğayla iç içe yaşamı teşvik eden kamp, eğitim alanında örnek uygulamalar arasında gösterildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendiren ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan 'Baba-Çoçuk Kampı' adlı etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' sayfasında yer alarak eğitim alanında örnek uygulamalar arasında gösterildi.

İYİ ÖRNEKLER SAYFASINDA YAYINLANDI

Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda düzenlenen ve Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerinin katıldığı 'Baba-Çocuk Kampı',Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fark oluşturan uygulamaların paylaşıldığı 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' sayfasında yayınlandı.

Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen kampta öğrenciler ve babaları birlikte kamp kurdu, çeşitli oyunlara katıldı ve takım çalışmasına dayalı etkinliklerde yer aldı. Teknolojiden uzak geçirilen zamanda aile bağları güçlenirken çocuklar paylaşma, sorumluluk alma ve birlikte hareket etme gibi önemli kazanımlar elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kamp kültürünü yaygınlaştırmak ve aileleri doğayla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmaların yansıması olan etkinlikte, öğrenciler ve babaları unutulmaz bir deneyim yaşadı.