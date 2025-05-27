Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, modern tarımın gereklilikleri doğrultusunda zeytin yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği ziyaretine ev sahipliği yaptı. BURSA (İGFA) - Edge Hill Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Ufuk Alpşahin-Cullen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Doktora Öğrencisi İlker Nohutçu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Gürlük, İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek "Modernleşen Dünyada Zeytin Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilir Kalabilmesi İçin İş Modeli Yaratılması" konulu proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile görüş alışverişinde bulundu.

Sürdürülebilir tarım politikalarına akademik katkı sağlaması ve yerel üreticilerin küresel trendlere uyumunu kolaylaştırılması bakımından önem arz eden projenin ziyaretinde; küresel pazarda zeytin sektörünün rekabet gücünün artırılması, çevre dostu üretim teknikleriyle kaynak verimliliğinin sağlanması, çiftçilerin ekonomik dayanıklılığını destekleyecek yenilikçi iş modelleri ele alındı.

Müdür Acar proje ile Bölgemizin tarımsal potansiyelini akademi ve uluslararası iş birlikleriyle buluşturarak, zeytin üreticilerinin sorunlarının tespiti ve modern üretimin yanı sıra geleneksel üretimin sürdürebilirliğinin de hedeflendiğini belirtti.