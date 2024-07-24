AIESEC Bursa şubesi Hüdavendigar Kent Parkı’nda farklı bir etkinliğe imza attı. Farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencileri düzenlenen piknikte bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunduklarını dile getiren, organizasyon sorumlusu Muharrem Yılmaz, farklı ülkelerdeki öğrenciler ile bu tür kaynaşma etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

“Odağımız da her zaman değişim var.” diyen Yılmaz, “Bu etkinlikte 7 tane değişim öğrencisi var. Amacımız bu öğrencilerle kaynaşıp gençliğe değişime ve dünya barışına katkı sağlamak istiyoruz.” dedi.

Yılmaz ayrıca, “Bu küçük bir etkinlik hafta sonu daha büyük bir piknik yapacağız. Bu etkinlikte Hüdavendigar Kent Parkı’nda olacak farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi kültürlerine ait sunumlar yapacak.” şeklinde konuştu.