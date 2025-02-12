Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Uludağ’ın Eteğinde Konserler’ adıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçılar Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (iİGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Uludağ’ın Eteğinde Konserler’ serisinin son konuğu, ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi ve keman sanatçısı Müge Alpay oldu.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 16 dile çevrilen ve oldukça beğenilen romanlarıyla bilinen, 2016'dan itibaren müziğe ve şiire odaklanarak sanat hayatına devam eden Tuna Kiremitçi, Müge Alpay ile birlikte seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri mest etti.

‘Dilek Taşı’, ‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Çav Bella’, Affet’ gibi şarkıları Bursalılarla birlikte söyleyen sanatçılar, performanslarıyla sanatseverlerden beğeni aldı.

Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Tuna Kiremitçi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e sanata verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.