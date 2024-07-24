Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Bursa’da su tüketimini yüzde 20 oranında arttırırken, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısı geldi. Yıl sonuna kadar sorun yaşanmayacağını belirten ancak bir aylık buharlaşma kaybının Bursa’daki bir günlük tüketime eş değer olduğunu hatırlatan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, vatandaşların tasarrufu elden bırakmamasını istedi.BURSA (İGFA) - Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yağış rejiminin değişmesine yol açarken, azalan yağışlar barajlardaki su seviyesinin düşmesine sebep oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su tüketimini de arttırdı. Bursa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, bilinçli tüketim ve tasarruf çağrısında bulundu.

“GEREKLİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK” BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, son yapılan ölçümlere göre Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 48, Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranının ise yüzde 90 seviyelerinde olduğunu söyledi. Bu oranların geçen yıla göre yüzde 15-20 oranında daha düşük olduğuna dikkat çeken Güngör Gülenç, “2024 yılında sıcaklar kendini ciddi anlamda hissettirdi. Sıcaklıkların artması da su tüketimini arttırdı. Geçen seneye göre Bursa’da su tüketimi yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde artış gösterdi. Barajlarımızın kışın dolu olması, yeraltı kuyu suyu rezervinin hazır olması gibi gerekli tedbirlerimizi aldık. Su kayıp kaçaklarının önlenmesi noktasında Bursa olarak Türkiye’nin en başarılı kenti olduk ve ödülümüzü aldık. Su kayıplarını ciddi oranda önledik. Barajlarımızda bu seneyi geçirecek kadar su bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda yer altı kuyularımızdan çıkan suyu arıtıp vereceğimiz bir sistemi de halkımızın kullanıma sunacağız” dedi. “BURSA’NIN SUYLA İLGİLİ SIKINTILARI KALMAYACAK” 2026’nın ikinci yarısında tamamlanması planlanan ve Bursa'nın su sorununu büyük ölçüde giderecek olan Çınarcık Barajı projesine de değinen Gülenç, “75 milyon metreküpü içme suyunda, 70 milyon metreküpü de sanayide kullanmak üzere toplam 145 milyon metreküp suyu tahsis etmiş olacağız. Çalışmalarımız sürüyor. 2026'nın ikinci yarısında buradaki suyu da Bursalılara kazandıracağız. Böylece Bursa’nın suyla ilgili sıkıntıları kalmayacak. Ama bu sene ve gelecek sene su kuraklığıyla ilgili etkileşimi hissedeceğiz. Tüm tedbirleri aldık. Halkımızdan da suyu tasarruflu kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“TASARRUFU ELDEN BIRAKMAYALIM” Aşırı sıcaklar sebebiyle bir aylık buharlaşma kaybının Bursa’daki bir günlük tüketime eş değer olduğunu hatırlatan Gülenç, “Bu oran ciddi bir miktar. Bunun yanında barajlardaki doluluk oranları da kritik seviyelere ulaşmak üzere. Su kullanımına çok dikkat etmeliyiz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Özellikle vatandaşların evlerindeki su kullanımında tasarruf yapması büyük kazanımlar sağlıyor. Böylece Bursalılar da tasarrufa katkı sağlamış olur. Lütfen tasarrufu elden bırakmayalım” dedi.