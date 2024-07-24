Gürsu’ya bağlı İğdir Köyü’nde armut bahçelerinde tarım ilacı kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla salınan faydalı böceklerin hasadı yapıldı. Beş kurumun paydaşlığı ile ilerleyen proje sonucunda yüzde 40 oranında başarı sağlandı.BURSA (İGFA) - Gürsu’da armut üretim alanlarında üreticilerin sürdürülebilir, çevreci ve karlı bir üretim modeline geçmeleri amacı ile Mayıs ayında gerçekleştirilen faydalı böcek salınımının hasadı gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Gürsu Ziraat Odası ile işbirliği içerisinde gerçekleşen etkinlik kapsamında üreticilere eğitimler de verildi. Nisan ayından itibaren armutta psillid, yaprak biti, beyaz sinek ve iç kurduna karşı faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

5 kez gerçekleşen salımlarda armut psillidina karşı 4000 adet faydalı böcek anthocorisnemoralis, yaprak bitine karşı 3000 adet faydalı böcek chrysoperlacarnea, beyaz sineğe karşı 4000 adet oriuslaevigatus ve iç kurduna karşı 80.000 adet faydalı böcek trichogrammaevanescenssalımları yapıldı.

“FAYDALI BÖCEK İLE BAŞARI SAĞLADIK”

Projeye akademik destek veren Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve ekibi Prof.Dr Ayşe Ülkü ve Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı Gürsu Ovası’nda detaylı incelemelerde de bulundu. Salınan böceklerin verim ve kalite anlamında sağladığı yararı yerinde inceledi.

Faydalı böcek salımlarını gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı, ‘Ülkemizde yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı mevcut ve yıllık olarak ülkemiz 600 milyon dolar tarım ilacına para vermektedir. Üreticimiz bu armut bahçesinde 75 gündür zararlılara karşı ilaç kullanmamaktadır. Bizim amacımız bozulan ekosistemi tekrar tesis etmek. Ayrıca bu bahçede su tasarrufu da olmuştur. Ülkemizde yıllık iki adet gölet, tarım ilacı hazırlarken harcanan sudan dolayı kaybolmaktadır. İlk yılda hedefimiz yüzde 25 azaltmaktı ama sistemli ve koordineli bir şekilde proje paydaşları ile birlikte giderek bu rakamı yüzde 40’a çıkardık. Önümüzdeki yıl daha iyi sonuçlar alacağımızı öngörüyoruz. Ülkemizin biyoçeşitliliğini ekonomiye döndürmeyi hedeflemekteyiz.” dedi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projenin gerçekleşmesi için büyük emek veren Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez’i tebrik etti. “Gürsu armudunda marka ve kalite ile ilgili katettiğimiz yol ortada. Dolayısıyla şimdi üreticimizi rahatlatma zamanı. Bu anlamda bu her yönü ile desteklenmiş projede yer almaktan ve üreticimizi desteklemekten son derece mutluyuz” dedi. Program sonrasında protokol üyeleri temsili bir hasat gerçekleştirdi.