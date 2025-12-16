Bursa'da aile hekimi, hemşire ve sağlık çalışanları, artan iş yükü, güvencesiz istihdam ve performansa dayalı ücret uygulamalarına karşı Yıldırım'da Ulus Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Çalışanlar, haklarının korunması ve nitelikli sağlık hizmeti için yetkililere çağrıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık çalışanları, tükenmişlik ve yönetimsel sorunlara dikkat çekmek amacıyla 16 Aralık 2025 Salı günü Ulus Aile Sağlığı Merkezi önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen okurken, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş da katıldı.

Etkinliğe, Bursa Tabip Odası (BTO), Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİM SEN Bursa Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), BURSAHED, Hekim Birliği Sendikası, SA-HA DER ve Birlik ve Dayanışma Sendikası destek verdi. Katılımcılar, 'Artık Yeter!', 'Haklarımız İçin Buradayız', 'Vazgeçmiyoruz!' ve 'Siz Yönetemiyorsunuz, Biz Tükeniyoruz!' sloganları attı.

Basın açıklamasında, sağlık sistemindeki yönetimsel aksaklıklar, ağır çalışma koşulları, güvencesiz istihdam ve performansa dayalı ücret uygulamalarının çalışanları giderek tükenmeye sürüklediği vurgulandı. Bursa Tabip Odası, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilir olabilmesi için çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve mesleki tükenmişliğe yol açan uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada öne çıkan talepler arasında, halkın eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi, performansa dayalı olmayan tek kalem ücret sistemi, vergide adalet, güvenli ve donanımlı ASM'lerin inşası ve sağlık çalışanlarına baskı uygulanmaması yer aldı. Bursa'daki sağlık emekçileri, haklarını korumaya ve halkın sağlık hakkını savunmaya devam edeceklerini duyurdu.