Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Osmangazi Girişimcilik Zirvesi (OSGİZ'26), Osmangazi Gösteri Merkezi'nde kapılarını açtı.

Girişimcilik alanında yenilikçi fikirlerin öne çıkacağı zirvede, katılımcılar ilham verici konuşmalarla buluşurken aynı zamanda yeni iş birlikleri kurma imkânı yakalayacak.

Düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bu zirve için uzun süredir titiz bir çalışma sürdürdüğünü belirterek, önemli organizasyonunun dünya ve ülke açısından kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Son 72 saat içinde küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların ve Orta Doğu'daki savaşın dünya ekonomisine etkilerinin bu zirvenin önemini bir kez daha arttırdığını ifade eden Esendemir, 'Ekonomideki bu belirsizlik ve tehditler; yüksek enflasyon, işsizlik gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için girişimcilere, yenilikçi fikirlere ve güçlü projelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle gençlerimizin geliştireceği sürdürülebilir ve geleceğe ışık tutacak projeler, bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Sorunlar büyüyor; ancak çözüm de yine üretmekten, geliştirmekten ve birlikte hareket etmekten geçiyor' dedi.

Osmangazi özelinde de benzer durumları gözlemlediklerini kaydeden Mutlu Esendemir, 'Örneğin geçtiğimiz yıl yaşanan su kesintileri, küresel ısınma ve giderek azalan su kaynaklarının bir sonucudur. Hanelerde kullanılan su, toplam tüketimin yalnızca yüzde 3'ünü oluştururken, yüzde 97'si küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Bu tablo, kaynakların doğru yönetilmesi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.' diye konuştu.