23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlanırken, minik öğrenciler de Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret ederek bayram sevincini büyükleriyle paylaştı.

BURSA (İGFA) - Reşitpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan sabahı ellerinde Türk bayrakları ile bayram havasını huzurevine taşıdı.

Ziyarette büyüklerinin ellerini öpen öğrenciler, sevgi ve saygının en güzel örneklerini sergileyerek kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesine katkı sundu. Ardından minik öğrenciler, huzurevi sakinlerine özel olarak hazırladıkları şiir, piyes, şarkı ve halk oyunu gösterilerini sergiledi. Program, huzurevi sakinlerinin büyük beğenisini toplarken, hem neşeli hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

Geçmişle geleceği buluşturan çok önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevleri Vakfı Başkan Yardımcısı Gürkan Kaya, 'Kıymetli büyüklerimiz ve değerli öğrencilerimizle gelecekte hatırlayacağımız güzel bir anıyı paylaşıyoruz. Bu özel günün düzenlenmesine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi ve Reşitpaşa İlkokulu'na teşekkürlerimi sunuyorum' dedi. Öğrenciler ziyaret sonunda huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti.