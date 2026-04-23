Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, başkanlık koltuğunu, Mehmet Akif İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Hira Aydın'a devretti.

KOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, koltuğunu Hira Aydın'a teslim etti. Çayırova Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen programa Başkan Çiftçi'nin yanı sıra, Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Emrullah Yıldız, Mehmet Akif İlkokulu Sınıf Öğretmeni Abdülkadir Taştan, 4. Sınıf Öğrencisi Hira Aydın ve ailesi katılım sağladı. Başkan Çiftçi, Hira Aydın ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederken, daha sonrasında koltuğunu minik başkana devretti. Başkanlık Makamına oturan Aydın ise şunları dile getirdi;

'GELECEĞİN LİDERLERİYİZ'

'Öncelikle koltuğunu bana devreden sayın belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür ederim. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için, bir araya geldik. Bu anlamlı günü biz çocuklara armağan eden Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Bugün belediye başkanlığı koltuğuna oturmak benim için büyük bir heyecan değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Çünkü biz çocuklar geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları ve liderleriyiz.

MİNİK BAŞKANIN TALİMATLARINI ALDI

Bu koltukta otururken kendi adıma değil, tüm çocuklar adına konuşuyorum. Biz çocuklar daha fazla oyun alanı, daha temiz bir çevre ve daha mutlu bir gelecek istiyoruz' dedi. Çiftçi ise, minik başkanın konuşmasının ardından, Çayırova'ye 250 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirtirken, minik başkanın talimatları doğrultusunda daha fazla yeşil alan üretmek için gayre edeceklerini dile getirdi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.