Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 106. yıl kutlama programı, Tayyare Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bursa Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / Bursa (İGFA) - Programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu etkinlikte, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle takip ederken, bayram coşkusu salona yansıdı.

Programda konuşan Gürhan Çokgezer, 23 Nisan'ın Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bu özel günün yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda milli iradenin en güçlü sembollerinden biri olduğunun altını çizdi.

GELECEĞİN TEMİNATI ÇOCUKLARA GÜÇLÜ MESAJ

Çokgezer, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin, geleceğin teminatı olan nesillere duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Öğrencilere hitap eden konuşmasında, çocukların bilimden sanata, teknolojiden toplumsal hayata kadar her alanda söz sahibi olacaklarını ifade etti.

Başarıya ulaşmanın yolunun bilgiyle donanmak ve milli-manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmekten geçtiğini vurgulayan Çokgezer, genç nesillere önemli mesajlar verdi.

BURSA'NIN TARİHİ MİRASINA VURGU

Bursa'nın köklü tarihi ve güçlü medeniyet birikimine dikkat çeken Çokgezer, şehrin geçmişten gelen değerlerinin geleceğe taşınmasında gençlere büyük görev düştüğünü söyledi. Yeni neslin bu mirası daha ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda kısa süre önce yaşanan okul saldırılarına da değinen Çokgezer, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andıklarını ifade etti. Eğitim camiası olarak bu acının derinden hissedildiğini belirten Çokgezer, benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.