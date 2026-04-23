Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa'nın dört bir köşesinde kutlanmaya devam ediyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 106. yıldönümünde Bursa Hanlar Bölgesinden başlayarak Merinos AKKM'ye kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, protokol ve çocukların katılımı ile kortej yürüyüşü devam etti.

Kortej yürüyüşünün son bulması ile Merinos Atatürk ve Kültür Merkezinde çocuklara özel etkinlikler devam etti.

Etkinlikler sırasında çocuklar ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil aynı zamanda bu milletin kendi sözünü söylediği, kendi kaderine sahip çıktığı bir gün olduğunu belirterek, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 106 yıl önce bugün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle açıldı. Ve bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etti. Bu bayramı sizlere emanet ederek onu bir şölene dönüştürdü. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Çocuklarımız, evlatlarımız bizim başımızın tacıdır. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Sizin hayalleriniz bu ülkenin geleceği demek; sizin neşeniz bizim umudumuz demek. O yüzden bugün Bursa'da sadece bir kutlama yapmıyoruz; sizler için büyük bir şenlik hazırladık. Atölyeler kurduk, etkinlikler düzenledik. Danslar, korolar, oyun alanları, bilim gösterileri, tohum dikimi ve yüz boyama atölyeleri, sihirbaz gösterileri ve daha birçok etkinlikle bu alan gün boyu dolu dolu olacak. Sizleri dolu dolu bir bayram bekliyor' diye konuştu.

'Biz istiyoruz ki bugünü hissedin, bayramı doyasıya yaşayın' diyen Başkan Vekili Biba, 'Eğlenin, öğrenin, birlikte olun ve unutulmayacak anılar biriktirin. Sevgili çocuklar, bizim sizden tek isteğimiz var: Kendinize inanın, merak edin, soru sorun ve çalışın. Çünkü yarının Türkiye'si sizin ellerinizde yükselecek. Sizler geleceğin milletvekilleri, bakanları, valileri ve belediye başkanları olacaksınız. Kıymetli hemşehrilerim; çocuklarımızın iyi yetişmesi, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır. Bizler de bu anlayışla onların daha donanımlı ve daha mutlu bireyler olması için çalışıyoruz. Bu şehirde her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için gayret ediyoruz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum.' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın konuşması sonrası etkinliklik alanında çocuklar için düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.