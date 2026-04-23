TBMM'nin açılışının 106. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İnegöl'de düzenlenen törenlerle coşkuluyla kutlandı. Atatürk anıtı ve kapalı spor salonunda yapılan gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. Yılı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen program ve törenlerle coşkuyla kutlandı.

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl'de sabah 09.30'da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından kutlamaların ilk bölümü tamamlandı.

Çelenk töreni sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Şakir Lakşe İlkokulu organizasyonuyla İnegöl Kapalı Spor Salonunda devam etti. Burada okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilere ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Protokolün de eksiksiz katılım gösterdiği programda, 23 Nisan'ın baş kahramanı çocuklar izleyenlere sundukları gösterilerle renkli görüntüler ortaya koydu.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yer aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, İnegöl'de düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri de protokol üyelerince takdim edildi. Ayrıca program kapsamında; şiirler, kurtuluş savaşı oratoryosu, halk oyunları gösterileri, ritim gösterisi, Anadolu Ateşi ve modern dans gösterileri, koro ile ront gösterisi öğrenciler tarafından sunuldu. Tüm gösterilerde öğrencilerin başarılı performansları izleyenler tarafından büyük beğeni toplayarak alkış aldı.