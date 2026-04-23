Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, sektör temsilcilerini Bursa Fuar Merkezi'nde bir araya getirirken, fuar kapsamında 18 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı da işbirliği için Bursalı firmalarla işbirliği masasında buluştu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin üretim üssü Bursa, fuarcılıkta ve kongrede marka etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünü buluşturan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı, Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 26 Nisan 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılış töreni, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BTSO Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyeleri, ilçe oda ve borsaların başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.





'Fuar Kapasitesini Güçlendiriyor'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı'nın Bursa'nın fuarcılık vizyonunu güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Fuarın her geçen sene katılımcı ve metrekare olarak kapasitesini artırdığını dile getiren Başkan Burkay, 'Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl güzel bir fuara imza atmıştık. Bu sene de geçen yıla göre metrekare ve katılımcı ilgisi arttı. Sektörümüz fuara büyük önem veriyor. Bu bizim için çok değerli.' dedi.



18 Ülkeden 200'ü Aşkın Alıcı Bursa'da

Kalkınmış ve medeni toplumların en önemli göstergesinin inşa ettiği şehirler olduğunu belirten Başkan Burkay, dünyada yaşanan koşullara rağmen sektörün ciddi potansiyele sahip olduğunu ifade etti. BTSO olarak sektörün potansiyelini artırmak adına önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, fuarda 18 ülkeden 200'ü aşkın nitelikli yabancı alıcıları firmalarla buluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de ziyaretçileri Bursa'da ağırladıklarını vurgulayan Başkan Burkay, 'Sektörümüz 200'ün üzerinde farklı alanı doğrudan etkileyen bir yapıya sahip. Bu sektörde paydaşlarımızın desteğini önemsiyorum. Bizim de Bursa'da akademik odalarla ve sektörel derneklerimizle birlikte yaptığımız çalışmalar şehrimizin önümüzdeki süreçte sadece kalkınma değil, gelişmesinin sağlayacak adımların atılmasını kapsamaktadır' ifadelerini kullandı. Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile aynı zamanda Bursa Fuar Merkezi'nde Karavan Show Bursa Fuarı'nın da düzenlendiğini belirten Başkan Burkay, her iki fuarın kent için hayırlı olmasını diledi.





'Fuarlar Bursa'ya Değer Katıyor'

Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa'nın Türkiye ekonomisine değer katan büyük bir şehir olduğunu belirterek, 'Dünyanın farklı coğrafyalarından birçok firmayı Bursa'da ağırlıyoruz. Güzel bir fuara imza atıldığını görüyoruz. Bursa'da görev yaptığım süre içerisinde BTSO'nun liderlik ettiği çok sayıda fuara katıldım. Sadece protokol icabı kurdele kesmek değil, bu fuarlar kente önemli bir değer kattığını görüyorum. Burada da güzel bir sinerji var. Bursa'mız makro ekonomik rakamlardaki başarısını ve liderliğini şehirleşme ile kentleşmede gösterir. Bu konuda kamu ve özel sektör arasında büyük bir uyum var.' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ve kurumları ziyaret etti.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, paydaşlık etmekten büyük onur duydukları fuarın önemli bir buluşma olduğunu belirterek, 'Fuarımız Bursa için büyük bir değere sahip. Bizler bu organizasyona destek olduğumuz için mutluyuz. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Yapı ve Yaşam Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. 24-25 Nisan Tarihleri arasında düzenlenecek kongremiz sektörün geleceğine güç katacaktır.' dedi.



'Fuara Yoğun Bir İlgi Var'

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, fuarın sektörün geleceği için büyük bir buluşma olduğunu dile getirerek, 'Sektörümüz adına anlamlı bir organizasyon hazırlandı. Rising City Fuarımızı uzun bir aradan sonra ilk defa geçen yıl düzenlemiştik. Bu yıl da fuara yoğun bir ilgi var. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay öncülüğünde KFA Fuarcılık destekleriyle güzel bir fuar hazırlandı. Sektörümüz için verimli geçeceği kanaatindeyim. Bizler elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Fuarımız sektörümüzün birbirini tanımalarının yanı sıra yerli ve yabancı alıcılarla buluşması açısından önemli. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Buluşma Noktası

Yerli ve yabancı yatırımcıları, sektör profesyonellerini ve nitelikli alıcıları bir araya getiren Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı; konut projelerinden yapı teknolojilerine, mimari çözümlerden inşaat malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin sergilendiği önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Bursa Fuar Merkezi'nde İMSİAD ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin de iş birliğiyle düzenlenen fuar aynı zamanda yeni iş birliklerinin kurulmasına ve sektörün uluslararası bağlantılarının güçlenmesine katkı sağlıyor.