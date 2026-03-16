Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Keçiören Belediyesi Bağlumspor'un Bozanspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Bağlumspor, sahasında ağırladığı Bozanspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atarken, Başkan Özarslan mücadele sonunda sahaya inerek Bağlumspor'un galibiyet sevincini futbolcular ve taraftarlarla birlikte paylaştı.

'TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Başkan Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda galibiyet sevincini şu sözlerle dile getirdi: 'İlçemizin gururu Keçiören Belediyesi Bağlumspor'umuz, Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de bugün Bozanspor'u sahamızda ağırladı.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan takımımız, bu sonuçla ligde zirveye ortak oldu. Sahada gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran Bağlumspor'umuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve her zaman yanımızda olan, bugün de büyük destek veren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.'

ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Alınan bu sonuçla Keçiören Belediyesi Bağlumspor puanını 37'ye yükselterek Bölgesel Amatör Lig'de ikinci sıraya yerleşti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ligde lider konumda bulunan Kahramankazan Belediyespor ile aynı puana ulaşan Bağlumspor, averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Bağlumspor'un aldığı bu galibiyet, hem taraftarlar hem de ilçe spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.