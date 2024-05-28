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Dünya Oyun Oynama gününe özel çeşitli süslemeler, aktiviteler, görsel ve işitsel düzenlemelerin yer aldığı etkinlikte çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarını öğretmenleri ve aileleriyle birlikte oynandı.

Emir-Koop İlkokulunda gerçekleştirilen Bursa Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerine; Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması ve okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu" yayınladı.

“28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü” kapsamında Bursa’daki okullarda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi. BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" projesi kapsamında Bursa’da çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmaya devam ediyor.