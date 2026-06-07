Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Haftası kapsamında düzenlediği 'Doğa Kardeşliği Bitki ve Ağaçları Tanıma Atölyesi' ile çocukları doğayla buluşturdu. Macera Bursa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, çevre bilinci, sıfır atık ve doğa sevgisi konusunda uygulamalı eğitim alarak hem eğlendi, hem öğrendi.

BURSA (İGFA) - Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çocukların doğayı tanımaları, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 'Doğa Kardeşliği Bitki ve Ağaçları Tanıma Atölyesi'ni gerçekleştirdi. 9-15 yaş grubu arasında yer alan çocuklardan oluşan geniş bir katılım ile Macera Bursa Parkı'nda doğa ile iç içe düzenlenen atölye çalışmasında eğitmenler tarafından çevrenin korunmasının önemi ve sıfır atık bilinci üzerine bilgiler verildi. Uygulamalı eğitim ile birlikte çocuklar, atıkların hangi dönüşüm noktalarında yeniden değerlendirilebileceğini öğrenirken, çevreye yönelik etkileri ve atıkların süreçleri hakkında da sahibi oldu.

AĞAÇLAR VE BİTKİLERİ YAKINDAN TANIDILAR

Atölye kapsamında kendilerine verilen görevler neticesinde parkta bulunan ağaçları ve bitkileri yakından inceleyen çocuklar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Genç TEMA gönüllerinin yol göstericiliğinde doğayı yakından tanıdı. Çocuklara bir ağacın yaşının nasıl tespit edildiği, bitkilerin yaşam döngüsü, ağaçların ekosisteme katkıları ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları hakkında da uygulamalı anlatımlar yapılırken, eğitici etkinliklerle desteklenen program sayesinde çocuklar hem keşfetmenin heyecanını yaşadı, hem de çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmanın önemini kavradı.

5-11 Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen atölye çalışması ile çocuklarda çevre bilincini geliştirmek istediklerini kaydeden etkinlik sorumlusu Ahmet Mollamehmet, çocukların ağaçlar ve bitkileri yakından tanıdıklarına işaret etti.

Atölye boyunca keyifli anlar yaşayan çocuklar, kendilerine verilen görevleri de eksiksiz yerine getirerek doğayla bir bütün sağladı.