29 Ekim Kadınları Derneği Bursa Yenişehir Şubesi Kitap Okuma Grubu’nun bu ayki konuğu Gazeteci-Yazar Gürhan Adana oldu. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - 29 Ekim Kadınları Yenişehir Şubesi üyeleri arasından bir okuma grubu oluşturdu. Okuma grubu üyeleri her ay okuduğu bir kitabı bir araya gelerek değerlendiriyor.

Okuma grubunun bu ayki konuğu Gazeteci Yazar Gürhan Adana oldu. Okuma grubunun üyeleri Adana’nın “Yağmur Meleği” adlı romanını yazarıyla değerlendirdi. Kitabın yazım sürecine ilişkin soruların yanı sıra sormak istedikleri soruları sorma fırsatı bulan okuma grubu üyeleri, özellikle günümüzdeki evliliklerle kadın erkek ilişkilerinde yaşanan sorunların kitapta akıcı bir dille anlatıldığını ifade ettiler.

8 yılda yazımını tamamladığı kitabının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Adana, bugünlerde gerçekleşen toplumsal değişimlerin kadın erkek ilişkilerini de doğrudan etkilediğini vurguladı. Kadının da erkeğin de ilgi ve değer görmediğine yönelikortak şikâyetlerine dikkat çeken Adana, “Küçük bir söz ya da bir davranışla üstesinden gelinebilecek bir sıkıntı, zamanla büyüyüp önü alınamaz bir duruma geliyor. Bunun temel nedeni eşler arasındaki iletişim eksikliğidir. Sorunların çözümsüz bırakılmasının bedelinin çok ağır olduğunun farkına varılmalıdır” dedi.

Adana, son yıllarda kurulan okuma gruplarının kitaba ve okumaya olan ilgi ve isteği arttırdığını sözlerine ekledi.

29 Ekim Kadınları Derneği Yenişehir Şube Başkanı Serpil Kayar da her ay 1 ya da 2 kitap okuyup bir araya gelerek değerlendirme yaptıklarını ifade etti. Yazar Adana’nın konuk olmasından ötürü memnun olduklarını belirten Kayar, “Çok memnun kaldık. Kitabı beğendik. Konusu çok güzel. Ayrıntı zenginliği dikkat çekiyor. Toplumsal sorunumuz bu. Güncel bir mesele. Evlilikteki iletişimsizliğin tehlikeli ilişkilere kapı araladığını, aileleri sarstığını, insanları mutsuzluğa sürüklediğini görüyoruz” diye konuştu.