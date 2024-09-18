19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi, kahraman gazileri unutmadı. Tarihi Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden gazilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (BEMŞAD) Başkanı Nevin Fırtına ve CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yer aldı.

Toplantı, Başkan Erkan Aydın’ın tüm gazilerle tek tek selamlaşmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Hoca İbrahim Kaya’nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla anlam kazandı.

GAZİLERİN FEDAKARLIKLARI ANILDI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri konuşmasında, gazilerin bu topraklar için yaptığı fedakarlıklara vurgu yaparak, “1915 yılından beri bu coğrafyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu yıllardır görüyoruz. Ülkemizin üç yanı denizlerle, dört yanı düşmanlarla çevrilidir. Vatanını, toprağını seven ve en kıymetlilerinden vazgeçen gazilerimiz ve şehitlerimiz adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. Sivri, gazilere sunduğu yardımlar ve çalışmalar nedeniyle Başkan Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ERKAN AYDIN’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasında gazilerin ve şehitlerin önemine değinerek, “Türkiye Gaziler Günü’müz kutlu olsun. İnşallah Allah bize yeni şehitlerin ve gazilerin olmadığı bir yaşam sunar. Hem iç hem de dış güçlerin saldırıları altında olan bu vatan, gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde korunuyor. Siz olmasanız biz burada huzur içinde yaşayamazdık, bu etkinlikleri gerçekleştiremezdik” dedi. Başkan Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki fedakarlıklarını hatırlatarak, tüm gazilere ve şehitlere minnetle anıldığını belirtti.

ALTACA KAYIŞOĞLU: GAZİLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da konuşmasında, böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. “Bu vatanda özgürce yaşıyorsak, bunu tüm şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Hepsine minnettarız,” diyen Kayışoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarına ve Cumhuriyet'in inşasındaki liderliğine değinerek, Atatürk’ün ilkelerini yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.