Bursa'da Yıldırım Belediyesi, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesi ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi’ne ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl Yıldırım’daki 10 bin sporcunun katıldığı tarama testini geçen 600 sporcu karneleme öncesi son teste tabi tutuldu.

Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan taramalarda beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin ölçümlerini yaptığı proje boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sıçrama, el kuvveti, geriye top atma, çabukluk, 20 metre sürat koşusu olmak üzere 12 farklı istasyonda düzenlendi.

Her bir çocuk için hazırlanacak ‘Spor Karnesi’ ile tarama sonucunda spora yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar yatkınlıklarına göre branşlara yönlendirme yapılacak.