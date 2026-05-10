Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek projelere yenisini ekledi. Zaman zaman taşkınların yaşandığı ve istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı Deliçay Dere yatağı, ıslah çalışmaları sonrası hem güvenli hem de modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında bulunan Deliçay Dere yatağı, kapsamlı ıslah çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Yaz ayları öncesinde tamamlanan proje kapsamında; Deliçay Deresi'nin bin 100 metrelik kısmında ıslah çalışması gerçekleştirildi. Derenin çevresindeki 17 bin metrekarelik alanda da park ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Çalışmayla birlikte Deliçay Dere yatağı güvenli hale gelirken, bölgeye kazandırılan yaşam alanı ise vatandaşların yeni buluşma noktası oldu. Proje kapsamında ayrıca Deliçay'ın iki yakası arasında yaya ulaşımını sağlamak için iki yeni köprü kazandırıldı.

YILDIRIM'A DEĞER KATAN PROJELER

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ıslah çalışmaları ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yılmaz, Deliçay'ın debisinin yükseldiği dönemlerde bölge halkının hayatını zorlaştırdığını belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, 'Kontrolsüz şekilde bırakılan atıklar nedeniyle dere yatağında istenmeyen görüntülerle karşılaşıyorduk. Yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte hem güvenlik risklerini hem de çevresel olumsuzlukları ortadan kaldırdık. Aynı zamanda çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, piknik ve dinlenme noktalarının yer aldığı 17 bin metrekarelik modern bir yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Deliçay üzerine inşa ettiğimiz iki köprü ile Şirinevler ve Demetevler mahallelerimiz arasındaki yaya ulaşımını kolaylaştırdık. Yıldırım'ın marka değerine katkı sağlayacak ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projelerimize devam edeceğiz' dedi. Bölge sakinleri de gerçekleştirilen dere ıslahı ve çevre düzenleme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.