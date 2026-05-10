Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spordan eğitime, tarımdan sağlıklı yaşama kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla yoğun bir haftayı tamamladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları ulusal şampiyonalarda önemli dereceler elde ederken, çiftçilere destek projeleri, gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinliklerle Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e tüm vatandaşa temas etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü jimnastik sporcuları, 23 Nisan kapsamında düzenlenen yarışmada 2 takım ve 13 sporcuyla katıldığı müsabakada 2 kupa ve 17 madalya kazanarak büyük başarı elde ettiler.

Mercan Kanber, 24-27 Nisan 2026 tarihlerinde Kars ilinde düzenlenen U15 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 73 Kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Hatice Evra Özsoy,2025-2026 Yılı Küçükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 24 kg kategorisinde sergilediği üstün performansla Türkiye 2 ikincisi olarak yer aldı.

Kaan Efe Kaya ise 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Milli Takım Seçmelerinin ikinci gününde, 200 metre ve 400 metre çift palet yarışlarında Milli Takım baraj derecelerini geçerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

ENGELSİZ GAZİANTEP SPOR KULÜBÜNDEN GURURLANDIRAN BAŞARI

Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol İkinci Lig Play-Off müsabakalarını ikinci sırada tamamlayarak Birinci Lig'e yükseldi.

ÇİFTÇİLERE KARPUZ FİDESİ DAĞITIMI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Araban ilçesindeki çiftçilere karpuz fidesi dağıtıldı. Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan karpuz üretimini desteklemek, üreticilerin yanında olmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Cengiz Topel, Karayılan ve İnönü Mahallelerini Özdemir Bey Caddesi'ne bağlayacak olan Şanlıdere Caddesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Nizip'te düzenlenen İbni Sina 2'nci Sağlıklı Yaşam Festivali'nde, Prof. Dr. İbrahim Tanrıkulu tarafından öğrencilere motivasyon ve stres yönetimi üzerine farkındalık dolu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bir ay boyunca seri deneme sınavları düzenleniyor. Öğrencilerin eksiklerini öğrenerek başarılarının arttırılmasının amaçlandığı bu sınava katılmak isteyenler www.gasmek.org.tr online başvuru adresinden kayıt yaptırabilecek.

MİNİK TEKAĞAÇ, DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ MODÜLÜ EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Dil ve Konuşma Modülü eğitiminden faydalanan Elçin Fatma Tekağaç, dil ve konuşma güçlüğü eğitimlerini tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Şampiyonası tamamlandı. Büyük heyecan ve kıyasıya mücadeleler sonrası dereceye giren 12 sporcu ödüllendirilirken, kulüplere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Okul Sporları Minikler ve Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı. 14 ilden 38 takımın katıldığı organizasyonla çocuklarda birlik, beraberlik, sevgi ve dostluk duygularının pekiştirilerek sporun birleştirici gücü yansıtıldı.