Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği iş birliğiyle düzenlenen Çölyak Farkındalık Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

MANİSA (İGFA) - Çölyak hastalığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenirken glütensiz yaşamın önemine dikkat çekildi.

Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, sihirbaz gösterileri ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Sosyalleşme imkanı bulan miniklerin yanı sıra tüm katılımcılara, çölyak hastalarının tüketimine uygun olarak hazırlanan glütensiz kurabiyeler ikram edildi.

Farkındalık dolu bu anlamlı güne Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Koordinatör Derya Hüner, Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.