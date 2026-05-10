Bursa'da Osmangazi Belediyespor'un katkılarıyla kahve tutkunlarını ve müziği bir araya getiren Bursa Kahve Festivali, yoğun bir katılım ile başladı. Kahve tadımları, workshoplar ve renkli etkinliklerin yanı sıra Kayra ve Uzi, sahne performanslarıyla festival coşkusunu doyasıya yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus fs işbirliğiyle düzenlenen Bursa Kahve Festivali, Sukaypark'ta kapılarını kahveseverlere açtı.

Bursa'da kahve kültürünü müzik, sanat ve sosyal yaşamla bir araya getiren festival, ilk günden yoğun ilgi gördü. Binlerce vatandaşın akın ettiği festival alanında gün boyu renkli görüntüler yaşanırken, kahvenin tüm yönleri ziyaretçilerle buluştu.

Festival alanında kurulan stantlarda yerli ve yabancı kahve çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, profesyonel baristalar tarafından gerçekleştirilen kahve demleme gösterileri büyük ilgi gördü. Kahvenin çekirdekten fincana uzanan yolculuğunun anlatıldığı workshoplarda katılımcılar hem kahve kültürü hakkında bilgi edinirken, hem de farklı demleme tekniklerini deneyimleme şansı buldu. Gün boyu devam eden etkinlikler sayesinde ziyaretçiler, festival atmosferinin tadını doyasıya çıkardı.

KONSERLERLE COŞKU ZİRVEYE ÇIKTI

Kahve kültürünü eğlenceyle buluşturan festivalde müzik performansları da büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinliklerin ardından, akşam seansında sahne programlarının coşkusu kahve tutkunlarını sardı. İlk olarak gerçekleştirilen DJ performansı, festival alanındaki coşkuyu artırırken, katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Ardından sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Kayra, seslendirdiği parçalarla dinleyicilere keyif dolu anlar sundu. Festivalin ilk gün finalinde ise sahne Uzi'nin oldu. Son dönemlerde rap müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Uzi, popüler parçalarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Konser boyunca festival alanında büyük bir coşku yaşanırken, Uzi'nin sahne performansı ve enerjisi izleyenlerden tam not aldı. Renkli ışık gösterileri ve sahne şovlarıyla birlikte festival alanı adeta dev bir konser atmosferine dönüşürken, binlerce kişi Uzi'nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden festivale katılan kahve tutkunları, eğlence dolu anlar yaşadıklarını belirterek, tüm Bursalıları festivale davet etti.

Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Kahve Festivali, kahve tadımlarının yanı sıra workshoplar, dans gösterileri, yoga etkinlikleri, DJ performansları ve konserlerle hafta sonu boyunca devam edecek.