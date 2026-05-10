Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KO-MEK (Meslek ve Sanat Eğitim Kursları), 12 ilçede verdiği eğitimlerle vatandaşların hem mesleki hem de sosyal gelişimine katkı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim ve kültür faaliyetleriyle bireyleri nitelikli hale getirmeyi amaçlayan KO-MEK, birçok branşta olduğu gibi 'deri sanatı' alanında da önemli çalışmalara imza atıyor.

Kursiyerleri istihdama kazandıran KO-MEK'in 12 ilçede düzenlediği yılsonu sergisi, bu yıl 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide dikkat çeken eserlerden biri de deri işleme sanatçısı Yasemin Akbulut'a ait. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip olan Akbulut, sanat yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor: 'Yaklaşık 13 yıldır bu sanatla ilgileniyorum. 2018 yılında bu unvanı aldım ve Kocaeli'de dericiliği yaşatmaya, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyorum.'

'DERİYİ HAYATIN HER ALANINDA KULLANABİLİYORUZ'

Deri sanatının geniş kullanım alanına dikkat çeken Akbulut, teknik süreci ise şöyle aktarıyor: 'Deri üzerinde dövme ve rölyef kabartma teknikleri kullanıyoruz. Çantalardan aksesuarlara, kıyafetlerden duvar tablolarına kadar deriyi hayatın her alanında değerlendirebiliyoruz. Hatta runner olarak yaptığımız bir ürünü duvar halısına dönüştürebiliyoruz.'

SELÇUKLU MOTİFLERİYLE GÜÇLÜ MESAJ

Sanatçının sergi için hazırladığı özel eserde Selçuklu motifleri ve rumi desenler ön plana çıkıyor. Akbulut, eserin çıkış noktasını şu sözlerle ifade ediyor: ''Biz Birlikte Türkiye'yiz' teması kapsamında gönlümüzden geleni yaptık. Selçuklu motifleri Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir miras. Rumi desenlerle çalışmayı taçlandırdık. Bu motifler adeta bir güneş gibi Türkiye'nin üzerine doğuyor ve güçlü bir ülke olduğumuzu simgeliyor.'

UNESCO MİRASINDAN İLHAM

Eserde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki değerlerden ilham aldıklarını belirten Akbulut, 'Türkiye'de çok sayıda tarihi eserimiz var. Bu mirası sanatla anlatmak istedik. Bu çalışma, daha büyük projelerin bir ön hazırlığı niteliğinde. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının merkezde yer aldığı tasarım; merhamet, sabır, şükür ve sadakat gibi değerleri simgeliyor' dedi.

'KO-MEK AİLESİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Kentin kültürel kimliğine katkı sunan KO-MEK kursları, aynı zamanda birçok vatandaşın hayatına dokunuyor. Sunulan imkânlara da değinen Akbulut, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm imkânlar bize sunuluyor, herkes gönülden destek oluyor. KO-MEK ailesinde olmaktan gerçekten çok mutluyum' ifadelerini kullandı.