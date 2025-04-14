Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Akbıyık Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kırsala parke taşları döşeniyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Akbıyık Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Ercan Özel, “Akbıyıklı hemşehrilerimizin uzun süredir dile getirip talep ettiği ve mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından olan parke taşlarının döşenmesi işine başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımızı mahalle muhtarımız Mehmet Çakır ile birlikte yerinde inceledik” dedi.

Yenişehir’in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ercan Özel, “İlçemizi kalkındırmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Akbıyık Mahallemize parke taşlarını döşüyoruz. Kısa zamanda tamamlayarak Akbıyıklı hemşehrilerimizi rahata ve konfora ulaştıracağız. Kısa zamanda diğer mahallelerimizde de parke taşı yapım işini tamamlayacağız” diye konuştu.