Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kurban Bayramı öncesi yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparken, bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, tüm halkı bayramlaşma programına davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Ercan Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın ön plana çıktığı özel günler olduğunu ifade etti.

“Bayramımız insanlığa barış nefesi olsun, sevincimiz yeni sevinçler yeşertsin” diyerek huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileyen Başkan Özel, belediye ekiplerinin bayram öncesi hazırlıkları tamamladığını belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün cadde ve sokakları temizlediğini, Zabıta Müdürlüğü’nün fahiş fiyat ve hijyen denetimlerini gerçekleştirdiğin ifade eden Başkan Özel, "Fen İşleri Müdürlüğü’nün ise yol tamiratı ve parke taşı döşeme çalışmalarını bayrama yetiştirdiğini aktardı. YESAŞ aracılığıyla cevizli lokum dağıtımının da bir bayram geleneği olarak sürdürüldüğünü ekledi. Bayram süresince nöbetçi ekiplerin hizmet vermeye devam edecek. Huzurumuz, nice huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz, insanlığın acılarının tesellisi olsun” dedi.

Başkan Özel, Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 14.30’da Tarihi Belediye Binası Meydanı’nda düzenlenecek bayramlaşma programına tüm halkı davet etti.