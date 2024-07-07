Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduğu ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi, Gökçeören Mahallesi’nde gerçekleştirilen coşku dolu program ile başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin yaz boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştireceği ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinliklerinin ilk adresi Gökçeören Mahallesi oldu.

Başta çocuklar olmak üzere Osmangazili yurttaşların gönüllerince eğlendikleri programa ilgi oldukça yoğundu. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı program, festival havasında başladı. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlendi.

LEZZET DOLU YARIŞMADA KAZANAN TEPSİ MANTISI OLDU

‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesinin en renkli etkinliklerinden olan yemek yarışması ise köyde yaşayan kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Lezzet dolu bir rekabet yaşandığı yarışmanın jürisinde, Bursa mutfağının marka isimlerinden Bülent Barış da (Şef Bülent) yer aldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda mahalle sakinlerinden Nilgün Aksu, yapmış olduğu tepsi mantısı yemeği ile birinci oldu.

Yemek yarışmasının ardından sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu üyeleri, birbirinden güzel türküleri Gökçeören Mahallesi sakinleri için söyledi. Korunun söylediği birbirinden hareketli şarkılara hem oynayarak hem de söyleyerek eşlik eden vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı gösteri ile coşkunun zirve yaptığı programa renk kattı.

Birbirinden keyifli anlarında yaşandığı programa katılan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergen Keleşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornaşor, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Recep Çohan da bu güzel günde Gökçeören sakinlerini yalnız bırakamadı.