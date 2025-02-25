Bursa'da Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki (BAREM) üyeler, düzenlen konserle moral buldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en büyük sosyal belediyecilik projesi BAREM bünyesinde yer alan Engelliler Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Huzurevi bölümündeki üyeler, Kalbimdeki Umut Ol Derneği Fevk-i Ala Türk Müziği Korosu’nun verdiği konser ile keyifli bir gün geçirdi.

Koro üyeleri, seslendirdikleri Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserleri ile BAREM sakinlerine müzik ziyafeti sundu Eğlenceli dolu etkinliğin tadını çıkaran BAREM sakinleri de, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde, hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı. Sıcak ve samimi bir ortamın oluştuğu konser sonunda BAREM sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sinan Nergiz, konser sonunda Kalbimdeki Umut Ol Derneği Fevk-i Ala Türk Müziği Korosu üyelerine teşekkür plaketitakdim etti.