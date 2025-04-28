Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün genç sporcuları, 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle göz doldurdu.

BURSA (İGFA) - Eskişehir’de düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası, 60 ilden 405 sporcunun ve 123 kulübün katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda minik sporcular, hem bireysel hem de takım müsabakalarında büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları, bir Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde ederken, takım olarak da kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Oynanan müsabakalar sonucunda Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Fatma Ecrin Gözütok tek kızlarda Türkiye ikincisi olurken, yine tek kızlarda mücadele eden Zeynep Utku ise Türkiye üçüncüsü oldu. Çift kızlar kategorisinde de birlikte mücadele eden Fatma Ecrin Gözütok ile Zeynep Utku ikilisi, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.