Türkiye, motor sporlarında tarih yazmaya devam ediyor. 27 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen DTM ‘in 2025 sezonunda bir ilke imza attı. Motul Türkiye’nin desteklediği Porsche Fabrika Pilotu Ayhancan Güven, Oschersleben’deki ikinci yarışı birincilikle bitirerek DTM’i kazanan ilk Türk pilot oldu.

Manthey EMA takımında Porsche 911 GT3 R ile yarışan milli sporcu Ayhancan Güven, hafta sonu kıran kırana mücadeleye sahne olan ve motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen DTM Şampiyonası’nın Oschersleben hafta sonunda Türkiye’yi gururlandırdı. İkinci yarışta güçlü performansı ve zekice kurgulanan pit-stop stratejileri sayesinde Motul Türkiye’nin desteklediği

Ayhancan Güven, yarışı birincilikle tamamlayarak “DTM’i kazanan ilk Türk pilot” ünvanını kazanmış oldu.

Genel klasmanda ise 34 puanla haftayı ikinci sırada tamamlayan genç pilot, yarış sonrasında “Galibiyet hiç bu kadar güzel hissettirmemişti! İlk DTM zaferim; kariyerimde sonsuza kadar hatırlayacağım bir gün oldu. Başta takımım olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ederim!” dedi.