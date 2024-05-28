Nilüfer Belediyesi, çocuklara sağlıklı gıda kavramını oyunlarla öğretmek amacıyla "Bostan Kaşifleri" adlı program başlatıyor. Çocukların, tabaklarına kadar gelen gıdaların yolculuğunu keşfetmesini hedefleyen proje, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Gıda ve Doğal Kaynaklar Hibe Programı kapsamında fonlanan FUSILLI (Fostering the Urban Food System Transformation Through Innovative Living Labs Implementation) projesi ortağı olarak, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu projelerle üretim, tüketim, dağıtım, yönetişim ve atık yönetimi konularında sürdürülebilirlik sağlanması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR “BOSTAN KAŞİFLERİ” İLE GIDANIN SERÜVENİNİ KEŞFEDECEK

Özellikle gelecek nesillerin sorumlu üretim ve tüketim davranışlarını geliştirmelerini sağlamak için eğitim alanlarına büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, her yıl binlerce öğrencinin ziyaret ettiği Ürünlü Kent Bostanları’nda yeni bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyor.

BUÜ Eğitim Fakültesi’nden alanında yetkin akademisyenlerin desteğiyle kurgulanan “Bostan Kaşifleri” programı ile çocukların sağlıklı gıda kavramını oyunlar yoluyla öğrenmesi ve tabaklarına kadar gelen gıdaların yolculuğunu keşfetmesi amaçlanıyor. Bu sayede, israfın azaltılması, toplumun bilinçlenmesi ve sorumlu tüketim davranışlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Gelecek nesillerde güvenli gıda bilincini oluşturmaya yönelik hayata geçirilen projenin protokol töreni Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İlknur Yavuz, Kırsal Alan Bürosu ve NİLKOOP temsilcileri, BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ve Okul Öncesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, iki kurum arasındaki iş birliklerinin farklı konularda da devam edeceği vurgulandı.