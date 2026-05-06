Nilüfer Belediyesi ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) arasında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerini hızlandıracak, hataları minimize edecek ve kurumsal koordinasyonu güçlendirecek bir iş birliği protokolü imzalandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kenti 'ortak akıl' ile yönetme vizyonu doğrultusunda akademik odalarla olan iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil tarafından imzalanan protokol ile iş yeri ruhsatlandırma süreçlerinde yaşanan zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçilmesi, vatandaşların ve meslek mensuplarının en doğru şekilde yönlendirilmesi hedefleniyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve odanın Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

'BU KENTİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ'

İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent yönetiminde katılımcılığın ve akademik odalarla iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Bizim temel amacımız, akıllarımızı birleştirip ortaklaştırmak. Nilüfer'i, herkesin sesinin yansıdığı, herkesin kendini iyi hissettiği bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda mahalle komitelerinden akademik odalara kadar tüm paydaşlarımızın objektif değerlendirmelerine ve görüşlerine büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizden beri akademik odalarla ve organize sanayi bölgeleriyle düzenli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bu birlikteliklerde hem kendimizi değerlendiriyoruz hem de kentin özel gündemlerini ortak akılla konuşuyoruz.'

Başkan Şadi Özdemir, hizmet anlayışında vatandaşı merkeze koyduklarını belirterek, 'Biz vatandaşın parasıyla iş yapıyoruz ve temel görevimiz onları mutlu etmek, hayatlarını kolaylaştırmak. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, halkın kaynaklarını yine halk için; adil, demokratik ve ihtiyaç analizlerini doğru yaparak kullanıyoruz. Bu süreçte akademik odalarımızın da paydaş olarak akıllarından yararlanmak, hizmetlerimizi daha verimli ve kolay hale getirecektir' dedi.

RUHSAT SÜREÇLERİNDE PROFESYONEL DESTEK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Protokol ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde daha doğru yönlendirme yapılması, eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan zaman ve iş gücü kayıplarının azaltılması, vergi açılışı ile ruhsat zorunluluğunun karıştırılmasından doğan mağduriyetlerin önlenmesi ve başvuru öncesi bilgilendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, mali müşavirlerin Türkiye'de ruhsat süreçlerini takip etmek durumunda kaldığını belirterek, bu sürecin profesyonel bir danışmanlık hizmeti olarak, 'korsan' faaliyetlere izin vermeden, yetkin ellerle yürütülmesinin önemine değindi. İmzalanan protokol kapsamında; her iki kurumdan temsilcilerin yer alacağı kurul, uygulamadaki sorunları tespit ederek süreç iyileştirme önerileri geliştirecek. Meslek mensuplarına yönelik ruhsat mevzuatı eğitimleri düzenlenecek. Online ruhsat başvurusu ve QR kodlu ruhsat gibi dijitalleşme adımları hızlandırılacak. Yatırımcıların ve esnafın, iş yeri kiralamadan önce belediyeden mekanın uygunluğuna dair ön bilgilendirme alması teşvik edilerek hatalı yatırımların önüne geçilecek.