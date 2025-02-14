Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 2024 Oyun Yazma Programı’nda, ana seçki için eserler belirlendi. Atölye sürecinden geçen dört oyun; kitap olarak basılarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yazarlarına takdim edilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, oyun yazarlığını teşvik etmek ve yerli tiyatro repertuvarına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla düzenlediği Oyun Yazma Programı 2024 kapsamında, yürütülen atölye süreci tamamlandı ve ana seçkiye giren oyunlar belirlendi. Geçen yılın Nisan ayında başlayan ve büyük ilgi gören programda, ön seçkiden geçen dört taslak metin, yoğun bir atölye sürecini ardından ana seçkiye yükseldi.

Prof. Dr. Tülin Sağlam, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Dr. Öğr. Üyesi Banu Çakmak ve Kazım Güçlü’den oluşan jüri tarafından değerlendirilen 55 başvuru arasından seçilen dört eser, Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in yürütücülüğünde gerçekleşen atölyelerde Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularıyla buluştu. Oyunların okunup tartışıldığı, karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı atölye çalışmalarıyla metinler geliştirilerek, son haline getirildi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Oyun Yazma Programı 2024 Ana Seçkisi’ne; Fulden Aytaç’ın “Bugün Bugün”, Meltem Uzunkaya’nın “Düşmüşler Evi”, Salihcan Sezer’in “Galeyan” ve Kadir Samet Karaman’ın “Godot 2.0” isimli eserleri seçildi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde düzenlenecek etkinlikte, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle basılacak bu dört oyunun kitapları, yazarlarına hediye edilecek.