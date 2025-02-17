Bursa’da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede yapılan çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili CHP’li eski ve yeni dönem milletvekilleri, PM Üyeleri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve CHP İlçe Başkanı’nın katılımıyla “Ortak Akıl” toplantısı düzenledi.10 ayda hayata geçirilen çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşan Başkan Şadi Özdemir, gelecek vizyonu ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikleri andan itibaren yaptıkları çalışmaları ve planlanan projeleri “Ortak Akıl” toplantısında paylaştı. CHP Parti Meclisi eski ve yeni üyeleri, mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Podyum Sanat Mahal’de bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını ve projelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Şadi Özdemir, ilçeyi ortak akılla yönetmek istediklerini ve bu anlamda toplantılar düzenlediklerini anlatarak şöyle konuştu: “Ortak akıl vizyonu ile yola çıkmıştık. Çeşitli kesimlerin fikirlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Amacımız herkesin sesinin yansıdığı, hepimizin sahip çıktığı bir Nilüfer yaratmaktı. Sloganımızı bu yönde ‘Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer’i’ olarak belirlemiştik. Katılımcı, demokratik, şeffaf, eşitlikçi, adaletli, yenilikçi, erişilebilir, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı olmak bizim değerlerimiz. ”

10 AYDA ÇOK YOL KATETTİK

Göreve geldiklerinden bu yana geçen 10 aylık süreçte çok yol katettiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in 8’inci en gelişmiş kent olduğunu belirterek, bayrağı daha yukarı taşımak istediklerini dile getirdi.

Nilüfer’in afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli bir kent olması için planlamalar yaptıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Depreme dayanıklı malzemelerin olacağı deprem lojistik merkezi kuracağız. Gıda dağıtım merkezi, deprem lojistik merkezi, ağır araç parkının bir arada olduğu bütünsel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra deprem parkları oluşturacağız. İçinde acil durumlarda kullanılabilecek tuvalet, elektrik ve gıda ihtiyacını karşılamak için malzemeler bulunacak” dedi.

NİLÜFER BOSTAN DAHA AKTİF OLACAK

Nilüfer Bostan satış noktalarının daha aktif olması için işlevselliğini artıracaklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Çalışma saatlerini düzenleyerek, konsepti değiştireceğiz. Bununla ilgili ciddi mesai harcıyoruz. Besaş ürünleri de raflarımızda olacak. İyi hizmetle, tüketimi de artıracağız” diye konuştu.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÖRNEK

Sunumun ardından katılımcılar, fikirlerini Başkan Şadi Özdemir ile paylaştı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Nilüfer’in nasıl kurumsallaştığının güzel özetlendiğine vurgu yaparak, “Kadın sığınma evine ihtiyaç var. Sizin döneminizde ilçeye kazandırmak çok güzel olur. Bunun yanı sıra Nilüfer, huzurevleri ve Alzheimer merkezleri gibi yapılarla Türkiye’deki belediyelere örnek oluyor” dedi. En fazla aile sağlığı merkezi açılan ilçelerden birisinin Nilüfer olduğunu belirten Pala, “Ama halen çok ihtiyaç var. Daha çok gündeminize alabilirsiniz” diye konuştu.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer de, belediye başkanlarının bu şekilde çalışmaları anlatmasının, sahada vatandaşla görüştüklerinde çok fayda sağladığının altını çizdi. Bursa’da öğrenciler için çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Taşer, öğrenci yurdu yapılması ve belediyenin askıda yemek uygulamasının değerli olduğunu bildirdi.

24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ise, 10 aylık süre içinde yapılanların paylaşılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, tarımsal kalkınmayı desteklemelerinden dolayı Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür etti. 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli de, bu kadar çok hizmetin geleneksel hale getirildiği yegane ilçenin Nilüfer olduğunu vurgulayarak, “Hayalimizde ne varsa, örnek köy, tarımsal kalkınma gibi konularda, çok güzel gelişmeler olmuş. Hepinizi tebrik ederim” diye konuştu.

20. Dönem CHP Bursa Milletvekili Yüksel Aksu da, “Bir belediyenin nasıl olması gerektiğini anlattığınız için teşekkür ederim” dedi.