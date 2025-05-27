Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri” isimli programda yazar Nermin Ferhan Karamuti, öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - “Leylek Misi ve Lak Lak Hastanesi” isimli kitabının tamamlandığı Misi Yazıevi’nde çocuklarla söyleşi yapan Karamuti, eseri ve içinde yer alan karakterleri üzerine konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin “Çocuklara Kitap Söyleşileri’nde çocuk kitabı yazarı Nermin Ferhan Karamuti, miniklerle buluştu. Nilüfer Belediyesi’nin yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları konuk ederek, çalışmalar yapmalarına olanak sağladığı Misi Yazıevi’nde 2021 yılının Nisan ayında kalan ve 3 haftalık süreçte “Leylek Misi ve Lak Lak Hastanesi” isimli eserini tamamlayan Karamuti, kitabın hazırlanma sürecini ve öyküsünü yine aynı yerde çocuklarla paylaştı. Kitabı yazarken leyleklerin hayatından etkilendiğini belirten Karamuti, Gurabahane-i Laklakan’ın da kendisine ilham verdiğini kaydetti.

Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu ve Gümüştepe İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Karamuti, leyleklerin yaşamlarından bahsetti. Leyleklerin insanlara baharı müjdelediğini söyleyen Karamuti, göç yolculuğunun önemini vurguladı. Leyleklerin dünyanın dört bir yanından, özellikle Kuzey Afrika’dan Bursa’ya geldiklerini ifade eden Karamuti, bu yolculuktaki zorlukları anlattı.

Türkiye’de bilinen “Yaren Leylek” gibi örneklerle öğrencilerin dikkatini çeken yazar Karamuti, leyleklerin yavrularını beslemek ve daha sıcak iklimlerde doğurmak için çıktıkları bu maceralı yolculuğun kendisine nasıl ilham verdiğini paylaştı. Eserindeki karakter yaratma sürecine de değinen Karamuti, “Leylek Misi” adının Misi Köyü’nden geldiğini ve bu karakterin geçmişte hastalanmış bir leylek olduğunu, balıkçıların yardımıyla iyileşip bir hastanede hemşire olarak görev yaptığını aktardı.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

20 yıldır çocuk kitapları yazdığını belirten Karamuti, öğrencilere gelecekte istedikleri mesleklere ulaşmak için bol bol kitap okumaları, çalışmaları ve farklı yerleri görmelerini tavsiye etti. Çocukların merak ettikleri soruları da yanıtlayan Karamuti, programın sonunda öğrencilerin kitaplarını imzaladı.