Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Çağımızın Vebası Obezite” başlıklı söyleşide, uzman isimler obezitenin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, günümüzün önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ile ilgili söyleşiye, ev sahipliği yaptı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Kamuran Çelik moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye; Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı, Psikiyatr Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Taymur ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal katıldı.

Konuşmacılar, obezitenin sadece kilo fazlalığı olmadığı, aynı zamanda birçok ciddi hastalığa da zemin hazırladığını vurguladı. Obezitenin nedenlerini aşırı ve yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, psikolojik faktörler ve genetik yatkınlık olarak sıralayan uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi ve uyku düzeni gibi faktörlerin obeziteyle mücadelede kritik rol oynadığı aktardı

Sağlık alanındaki güncel bilgileri paylaşan konuşmacılar, programın sonunda merak edilen konularda da katılımcıların sorularını yanıtladı.