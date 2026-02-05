Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında kanserle mücadelede farkındalık ve duygusal dayanıklılığı konu alan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Söyleşide uzmanlar, hastalar ve yakınları tecrübelerini paylaşırken, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katıldığı söyleşide pankreas kanserini nasıl yendiğini samimiyetle anlattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, 'Kanser'de Duygularımızı Tanıyoruz' başlıklı söyleşi gerçekleşti.

Panelde, kanser sürecinden geçen hastalar, yakınları ve uzman hekimler bir araya gelerek yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin moderatörlüğünü Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş üstlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kendi sağlık sürecini paylaşarak, hastalığın erken teşhisinin önemine vurgu yaptı. CHP Bursa İl Başkanlığı döneminde sağlık kontrollerini ihmal ettiğini ifade eden Özdemir, pankreasında tespit edilen 4,5 santimlik tümörün erken müdahale sayesinde tedavi edilebildiğini anlattı. Başkan Özdemir, 'Artık önceliğimiz kendimiz olmalı. Mutlaka hekimle birlikte hareket etmek ve periyodik kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır' dedi.

SOSYAL DESTEK VE FARKINDALIK ÖN PLANDA

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, kanserin sadece tıbbi değil toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, bilinçlenmenin tedavi başarısında kritik rol oynadığını vurguladı.

Panelde söz alan Nuray Özdemir, eşinin tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaşarak 'Yan yana olmanın gücüne inandık' dedi. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı ise psikolojik destek ve hasta-hekim ilişkisi ile sosyal desteğin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti.

Hastalık deneyimlerini anlatan Sevgi Uyumaztürk ve hasta yakını Ersin Demirel, sürecin duygusal zorluklarını ve güvenin iyileşme üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi, kanserle mücadelede erken teşhis, bilinçlenme ve toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.