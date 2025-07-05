Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki beşinci durağı Bursa, festival boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulan “Çocuk Köyü”nde gönüllerince eğlenen çocuklar, şehrin dört bir yanındaki atölyeler ve çocuk oyunları ile sanatla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında; Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini bu sene de ağırlıyor.

“Çocuk Köyü” içerisinde yer alan palyaço, pandomim, illüzyonist gösterileri, balon katlama, bubble gösteriler ve şişme kaydıraklar ile gönüllerince eğlenen çocuklar, çuval yarışı, halat çekme gibi geçmişten günümüze taşınan oyunlarla sosyal becerilerini geliştiriyor. Minik Bursalılar, “Gökyüzü Gözlem” ve “Ali Baba'nın Çiftliği Tematik Alanı” gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalıyor. TRT Market’te ise TRT’nin sevilen lisanslı ürünlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde kurulan “Dublaj Kutusu” ile kendi repliklerini seslendiren minikler, Bursa Arkeoloji Müze Bahçesi ve Teşhir Alanı’nda düzenlenen “Kültür Koruyucuları” etkinliğinde ise arkeoloji ve kültürel mirası koruma konularında bilinçleniyor.

Çocuklar; “Maceracı Yüzgeçler”, “Rafadan Tayfa”, “Maşa ile Koca Ayı” ve “Z Takımı” gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme şansı bulurken, “Adnan Abi ile Hacivat Karagöz Aramızda”, “Kavuklu Pişekar Orta Oyunu” “Aşuk ile Maşuk” gösterileriyle geleneksel sahne sanatlarıyla tanışıyor.

Festival kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi “Cingöz’ün Oyunu” ile çocuklara tiyatro sevgisini aşılıyor. Ayrıca çocuklar, “Minyatür”, “Su Kabağı İşlemeciliği”, “Karagöz Tasvir Yapım” atölyelerinde yaratıcılıklarını geliştirdikleri yeni deneyimler kazanıyor.

FESTİVAL HEP OLSUN

Çocuk Köyü’nde eğlenen çocuklar, “Herkesin gelebileceği bir yer. Festivaldeki etkinlikler çok eğlenceli. Atölyelerin teması da çok güzel. Festival her zaman olsun” diyerek mutluluklarını paylaşırken ebeveynler ise “Çocuklar uzun saatler burada doyasıya eğleniyorlar. Bu festival için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.