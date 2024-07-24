Nilüfer İlçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi son zamanlarda keşmekeş durumda. Çürüyen arabalar, yerlere atılmış çöp ve sanayi atıkları hem esnafın hem de vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Küçük Sanayi’nin bu karışık görüntüsü vatandaşlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Küçük sanayi esnaflarından Hüseyin Aksoy, “Burası bizim ekmek kapımız. Sanayimize sahip çıkmamız lazım. Burası sanayi, hurda alanı değil. Çürüyen, pert olmuş, binilemez araçların buradan toplatılması lazım. Hem yer işgal edip trafik oluşturuyorlar hem de görüntü kirliliğine neden oluyorlar.” dedi.

Aksoy ayrıca çöplerin de yetkililer tarafından sık sık toplatılması gerektiğini vurguladı ve esnaf arkadaşlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.