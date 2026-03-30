Bursa İnegöl'de devlet, belediye ve hayırsever iş birliğinde sürdürülen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde hayırsever Yıldız Çenber tarafından yaptırılacak 5 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Bağış Protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de sağlık altyapısını güçlendirecek projeler bir bir hayata geçirilmeye devam ediyor. Devlet, belediye ve hayırsever iş birliği ile son dönemde pek çok sağlık yatırımı hayata geçirilirken, bu yatırımlara bir yenisinin daha eklenmesi için imzalar bugün atıldı.

Süleymaniye Mahallesi'nde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde yapımı hayırsever Yıldız Çenber tarafından üstlenilen 5 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Bağış Protokolü imzalandı.

Bursa Valiliğinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine merkezin yapımı üstlenen hayırsever Yıldız Çenber ile birlikte; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin katıldı.

İmzaların atılmasının ardından Vali Ayyıldız, hayırsever Yıldız Çenber'e teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.