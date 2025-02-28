Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatı eserlerinin yer aldığı “Vuslat” isimli sergi İnegöl Belediyesi Kent Müzesi ev sahipliğinde görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de kültür, sanat ve sergilerin merkezi konumundaki İnegöl Belediyesi Kent Müzesi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Daha önce Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ile 7 farklı sergi gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu defa Geleneksel Türk Sanatlarının; hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarından örnekler sunan ve 50 eserin yer aldığı sergi ile vatandaşları buluşturuyor.

KENT MÜZESİ’NİN 173. SERGİSİ

Bugüne kadar birçok kültür etkinliğine ev sahipliği yapan İnegöl Kent Müzesi, birbirinden kıymetli 172 sergiyi hayata geçirdi. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde büyük ustalıkla üretilen, “Vuslat” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru Sanatlarının eserlerinden oluşan sergi ise Kent Müzesi’nin 173’üncü sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergide; geleneksel Türk sanatları arasında yer alan hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarından oluşan 50 eser yer alıyor.

KÜLTÜR VE SANATI HER ALANDA DESTEKLİYORUZ

Vuslat isimli sergi, Perşembe günü 14.00’da Kent Müzesinde düzenlenen törenle görücüye çıktı. 02 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sanat, tarih boyunca insanlık için sadece bir estetik kaygı değil, aynı zamanda ruhun derinliklerine inen, anlam arayışını besleyen bir yol oldu. Bir toplumun sanatla ne denli iç içe olduğuna baktığımızda, o toplumun kimliğini, değerlerini ve düşünsel evrimini de görebiliriz.

Bugün burada sergilenen eserler de yüzyıllar boyunca süregeldiği gibi, insanın yaratıcı gücünü ve içsel dünyasını dışa vurma biçimlerini temsil eder. Sanat, bizlere sadece görsel bir deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir yolculuğa çıkarır. Hayatın karmaşasından uzaklaşıp anın içine dalmamıza, düşüncelerimizi derinleştirip ruhumuzu beslememize olanak tanır. Her bir sanat dalı, bireysel bir keşif yolculuğu başlatır.

Ama aynı zamanda toplumun ortak değerlerinin ve estetik anlayışlarının da bir yansımasıdır. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak kültür ve sanatın olduğu her yerde var olmaya, desteklemeye gayret ediyoruz. Akademik desteklerle, Şehir Araştırmaları Merkeziyle, gerçekleştirdiğimiz Halk Bilimi Çalıştayı ve buna benzer pek çok organizasyonla kültür ve sanat alanında şehrimizin gelişimine öncülük ediyoruz. Kent Müzemiz de bu noktada başta sergiler olmak üzere pek çok kültür ve sanat etkinliğinin merkezi konumunda. Bu sergide de emeği geçen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde görev yapan hocalarımızı, sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Konuşma sonrası kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından konuklar sergiyi gezerek eserleri inceledi. Eserler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.