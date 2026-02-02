Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin arsa tahsisleri, Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçede 17 yeni Aile Sağlığı Merkezi hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 'Vatandaşlarımızın yerinde ve kolay erişilebilir sağlık hizmetine ulaşmasını önemsiyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. İnegöl Belediyesi'nin arsa tahsisleriyle desteklediği, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye 17 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılıyor. Proje ile sağlık hizmetlerinin mahallelere taşınması, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda ilçede 5 Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete girerken, 6 merkezin yapımı sürüyor. 2 merkezin kısa süre içerisinde inşasına başlanması planlanırken, 4 merkez için ise planlama çalışmaları devam ediyor.

ARSA BELEDİYEDEN, BİNA HAYIRSEVERDEN, HİZMET DEVLETTEN

Uygulanan modelle Aile Sağlığı Merkezlerinin arsaları İnegöl Belediyesi tarafından tahsis ediliyor. Merkezlerin yapımı hayırseverler tarafından üstlenilirken, bazı merkezler ise doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından inşa ediliyor. İnşaatı tamamlanan merkezlerde hekim ve sağlık personeli görevlendirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak hizmet sunuluyor. Bu güçlü iş birliği modeliyle İnegöl'ün sağlık altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor.

Bugüne kadar Akhisar Mahallesi'nde Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezi ve Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Mahmudiye Mahallesi'nde Cenon Bulvarı 112 Acil İstasyonu ile Hadise Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi, Mesudiye Mahallesi'nde ise Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

6 MERKEZDE İNŞAAT SÜRÜYOR

Hâlihazırda yapımı devam eden merkezler arasında Süleymaniye Aile Sağlığı Merkezi, Esentepe Hayriye Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Ertuğrulgazi Hikmet Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Kemalpaşa Filiz-Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezi, Sinanbey Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi ve Süleymaniye Göçmen Sağlığı Merkezi yer alıyor. Bu merkezlerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan Fatih Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ile kentsel dönüşüm alanındaki Turgutalp 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin de yakın zamanda yapımına başlanması planlanıyor. İlçenin dört farklı noktasında ise yeni merkezler için planlama çalışmaları sürüyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yerinde ve erişilebilir sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Taban, 'Sağlık hizmetlerinin mahallelerimizin içine kadar ulaşmasını çok önemsiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkezleriyle vatandaşlarımız sağlıkta ilk adımı kolaylıkla atabilsin istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak arsa tahsislerini üstleniyor, hayırseverlerimizin katkılarıyla binalarımızı kazandırıyor, Sağlık Bakanlığımızın hekim ve personel desteğiyle bu merkezleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu örnek iş birliğiyle İnegöl'ün sağlık altyapısını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.