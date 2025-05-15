Bursa Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile başlayan çocuk ve yetişkin tiyatro kursları uzman eğitmenler eşliğinde haftanın bir günü eğitimler eşliğinde düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Kültür Merkezi’nde verilen eğitimler sonrasında sahnelenen Gürsulu kadınların sahnelediği ‘Düğün ya da Davul’ isimli tiyatro oyunu ilçe halkından büyük takdir toplamıştı. Yeteneklerini akademik eğitimlerle perçinlemek isteyen Gürsu Tiyatro Kulübü kadınların isteklerini kırmayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yetişkinlerin yanı sıra çocukların da eğitimlerine aralıksız devam edileceğini açıkladı.

Gürsu Belediyesi’nin düzenlediği yetişkin ve çocuk tiyatro kurslarında drama, diksiyon gibi temel eğitimler veriliyor.