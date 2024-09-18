Bursa’nın 13-18 yaşa özel ilk “Dijital Oyun Geliştirme Kampı”, 21-22 Eylül’de, Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde gençleri dijital girişimcilikle tanıştırmak ve geleceğe hazırlamak misyonuyla hizmet sunan Gürsu Belediyesi, BEBKA destekli Genç Girişimciyiz Projesi kapsamında 'Dijital Oyun Geliştirme Kampı' düzenleyecek.

Gürsu Belediyesi’nin gençlerin dijital dünyada yetkinlik kazanmalarına yönelik sunduğu “Dijital Oyun Geliştirme Kampı”, genç yetenekleri bekliyor.

“Takımını seç, oyunu geliştir, ödülü kazan” sloganıyla gençlerin yeteneklerini ortaya koymalarına olanak sunulacak kampla, dijital dünyada var olmak isteyen gençlere yol haritası sunulmuş olacak.

Oyun sektöründen Megafortuna ve Turkpin iş birliği ve sponsorluğunda gerçekleştirilecek kamp kapsamında yarışacak ekiplere toplamda 55 bin TL ödül verilecek.

100 kişi ile sınırlı olacak kontenjan kapsamında, başvuru yapacak gençler arasında yapılacak değerlendirmeyle, kampa katılma hakkı kazananlar, ücretsiz biletleriyle yarışmaya katılabilecek.

20 Eylül Cuma günü 18:00’e kadar alınacak başvurular için; Başvuru linkine ve detaylı bilgiye “gencgirisimciyiz” instagram hesabından ulaşılabilir.